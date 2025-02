AFP via Getty Images

Sanremo 2025, Noemi e quell'urlo in platea: "Ha segnato pure Celik"

un' ora fa



L'avete sentito anche voi? Durante la terza serata del Festival di Sanremo 2025, al momento dell'esibizione di Noemi, prima che l'artista iniziasse a cantare, si è distinta una voce con un messaggio arrivato forte e chiaro: "Ha segnato pure Celik" le hanno urlato dalla platea dell'Ariston alla cantante romana e romanista. Un chiaro riferimento al terzino turco della squadra di Claudio Ranieri che mentre il programma va in onda si sta giocando il playoff d'andata di Europa League contro il Porto sbloccato proprio dal gol di Celik.



PERCHE' ALL'ARISTON HANNO URLATO A NOEMI - Evidentemente chi ha fatto partire l'urlo è consapevole della fede giallorossa di Noemi, e voleva aggiornarla sul risultato della gara della Roma in Europa. Probabilmente Noemi non l'ha sentito perché non ha fatto una piega, o forse ha fatto finta di niente rimanendo concentrata sul brano che stava per cantare. Una voce anonima ha portato un po' di calcio all'Ariston, Sanremo 2025 si tinge, in parte, anche di giallorosso.