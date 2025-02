Sanremo 2025, perché Lucio Corsi canta con Topo Gigio

2 ore fa



Nella serata delle cover e dei duetti - la quarta del Festival di Sanremo 2025 - all'improvviso è spuntato... Topo Gigio. Sì, tutto vero. Lucio Corsi, uno dei 29 artisti in gara sul palco dell'Ariston (erano 30 prima del ritiro di Emis Killa), ha scelto il topo più famoso d'Italia per fare la sua cover. La canzone scelta è 'Nel blu dipinto di blu' di Domenico Modugno, il suo partner è proprio Topo Gigio.



SANREMO 2025, PERCHE' LUCIO CORSI CANTA CON TOPO GIGIO - In tanti si sono chiesti come mai uno dei cantanti che sta riscontrando più successo in questa edizione del Festival abbia deciso di duettare con quello che a tutti gli effetti è un pupazzo. A spiegare il motivo è lo stesso Corsi: "Non è una gag, è un duetto serio - ha raccontato in un'intervista a FanPage - La mia idea si fonda su un senso di musica. Topo Gigio in tv esordì con la voce di Domenico Modugno, che fu anche il primo cantautore a vincere il Festival. Nel blu dipinto di blu è la canzone delle canzoni. Quanto volo c'è nei brani di Battisti o di Lucio Dalla? Si tende a fuggire dal terreno perché l'elemento della musica è l'aria, questo accordo non lo vedi. La canzone di Modugno lo spiega perfettamente".