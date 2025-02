Sanremo 2025, scaletta prima serata

CHIARA MIRELLI

Il countdown è finito, ora è davvero tutto pronto per il Festival di Sanremo 2025. Ancora qualche ora e si parte, sarà la serata del nuovo esordio di; ora prende l’eredità di Amadeus - che ha lasciato dopo cinque anni consecutivi - come presentatore e direttore artistico della kermesse. Nella prima serata si esibiranno tutti e 29 i cantanti in gara - erano 30 prima del ritiro di Emis Killa - Conti pronto a fare da rifinitore supportato da fantasisti d’eccezione che si alterneranno dietro di lui: i co-conduttori della prima serata saranno Antonella Clerici e Gerry Scotti. Gli ospiti Jovanotti e Noa e Mira Awad che interpreteranno Imagine. Dal Suzuki Stage si esibirà Raf.

- Nella prima serata si esibiranno i 29 Campioni in gara, ciascuno con il proprio brano, votati dalla giuria della sala stampa, TV E web. Al termine delle votazioni verranno annunciate le prime cinque posizioni, senza ordine di piazzamento.- Ecco l’ordine d’entrata nella prima serata dei 29 artisti in gara al Festival di Sanremo 2025.GAIAFRANCESCO GABBANIRKOMINOEMIIRAMACOMA_COSESIMONE CRISTICCHIMARCELLA BELLAACHILLE LAUROGIORGIAWILLIE PEYOTEROSE VILLAINOLLYELODIESHABLO ft. GUÈ, JOSHUA, TORMENTOMASSIMO RANIERITONY EFFESERENA BRANCALE

