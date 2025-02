Sanremo 2025, scaletta terza serata: a che ora cantano Olly, Clara e Tony Effe

Archiviata la seconda puntata del Festival di Sanremo 2025, è tutto pronto per la terza serata: sul palco dell’Ariston, prima di loro ci sarà la finale della sezione Giovani tra Alex Wyse e Settembre (il primo uscito da Amici, il secondo ex X Factor).- All'inizio della terza serata si esibiranno gli ultimi due artisti della sezione Nuove Proposte. Le esibizioni saranno votate dalla giuria della sala stampa, tv e web (33%), dalla giuria delle radio (33%) e dal pubblico a casa tramite televoto (34%). L'artista più votato avrà accesso alla finale della quarta serata. Di seguito, si esibiranno i restanti 15 dei 30 Campioni con il proprio brano in gara, votati dalla giuria delle radio (50%) e dal pubblico a casa tramite televoto (50%). Al termine delle votazioni

- Ecco l’ordine d’entrata nella terza serata, nella quale si esibiranno 14 dei 29 cantanti in gara al Festival di Sanremo 2025 (gli altri 15 hanno cantato ieri).1)Clara2)Brunori Sas3)Sarah Toscano4)Massimo Ranieri5)Joan Thiele6)Shablo ft Guè, Joshua, Tormento7)Noemi8)Olly9)Coma_Cose10) Modà11) Tony Effe12)Irama13)Gabbani14)Gaia