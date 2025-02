Sanremo 2025, Settembre a CM: "Due volte allo stadio e il Napoli ha sempre perso, non sono più andato"

La prima domanda la fa: "Ma voi giornalisti che mi fate tutte queste interviste, poi in conferenza stampa cosa mi chiedete?!". La tensione non sa dove sia di casa Andrea: "Ancora c'è tempo - ci raccontava stamattina - voglio godermi queste ore prima di salire sul palco". E' uno dei quattro cantanti in gara al Festival di Sanremo nella sezione Giovani. Stasera sarà il protagonista di una delle due semifinali, affronterà Maria Tomba nel derby di X Factor tra due ex concorrenti della trasmissione di Sky.

"Dipende molto dalle circostanze e delle situazioni del periodo storico, ma anche dalle singole scelte fatte all'interno di un programma"."Mi ha fatto bene, mi ha fatto crescere. Quei momenti in sala prove con D'Argen D'Amico (era lui il suo tutor, ndr) ci divertivamo da morire. E' una persona molto aperta, che non si fa mai problemi a dire in faccia a chiunque quello che pensa"."Assolutamente no. Stavo facendo una delle mille attività qui a Sanremo, ero con il mio team che in coro annuncia: 'Ti dobbiamo dire una cosa'. Io non capivo, poi mi girano il telefono per farmi vedere il messaggio e rimango a bocca aperta".

"Sono scaramantico nella vita, molto. Non parlo mai prima di un evento, faccio sempre le stesse cose e addirittura cerco anche di toccare le stesse cose"."Non ho un grande feeling... La prima volta non mi ricordo contro chi ma abbiamo perso, la seconda pure. Alla terza ho detto 'Basta, non vado!'; e da quel giorno non sono più andato"."Ma che sei matto... Scrivi così: 'L'artista si rifiuta di rispondere'".

"Il fantacalcio l'ho fatto due volte ma anche lì ho sempre perso, avevo amici che mi pressavano e mi scrivevano a tutte le ore per fare qualche scambio"."Devo svelare una cosa: quest'anno non lo sto facendo, sono concentrato sul Festival. L'ho vinto l'hanno del trionfo di Mengoni (2023, ndr), in squadra avevo lui ed Elodie".