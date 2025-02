Sanremo 2025, si parte: caccia allo scudetto della canzone

Hans Lucas/AFP via Getty Images

Per le vie di Sanremo si respira aria… di Champions. Sì, perché più o meno per il mondo della musica il Festival è come la Coppa Campioni: la competizione più importante. Martedì 11 febbraio, è il giorno X: oggi inizia la 75ª edizione, e in giro non si parla d’altro. Pronostici, battute, entusiasmo contagioso che neanche per una partita allo stadio; “per me vince Giorgia” assicura un negoziante, “chi sono i cantanti in gara?” chiede qualcuno più distratto.

- Il fischio d’inizio è previsto per stasera alle 21,. Niente pantaloncini e scarpini, microfono in mano e concentrazione massima con l’obiettivo di alzare al cielo il trofeo. Proprio come i calciatori, anche i cantanti hanno il loro “prepartita”: attenzione massima alla voce, da preservare per quando saliranno sul palco.- Dopo la “rifinitura” di ieri, è tutto pronto per iniziare. Dallo juventino Gabbani alla tifosa laziale Giorgia, dal sampdoriano Olly al romanista Tony Effe,

Achille Lauro - Incoscienti giovaniBresh - La tana del granchioBrunori Sas - L'albero delle nociClara - FebbreComa_Cose - CuoriciniElodie - Dimenticarsi alle 7Fedez - BattitoFrancesca Michielin - Fango in paradisoFrancesco Gabbani - Viva la vitaGaia - Chiamo io chiami tuGiorgia - La cura per meIrama - LentamenteJoan Thiele - EcoLucio Corsi - Volevo essere un duroMarcella Bella - Pelle diamanteMassimo Ranieri - Tra le mani un cuore -Modà - Non ti dimenticoNoemi - Se t'innamori muoriOlly - Balorda nostalgiaRkomi - Il ritmo delle coseRocco Hunt - Mille volte ancoraRose Villain - Fuorilegge

Sara Toscano - AmarcordSerena Brancale - Anema e CoreShablo con Gué, Joshua e Tormento - La mia parolaSimone Cristicchi - Quando sarai piccolaThe Kolors - Tu con chi fai l'amoreTony Effe - Damme 'na manoWillie Peyote - Grazie ma no grazie- Il calciomercato è finito da qualche settimana, ma per il suo Festival Carlo Conti si è assicurato un nuovo “acquisto”: dalla Fiorentina arriverà in “prestito” per una sera Edoardo Bove.. Il 1º dicembre scorso il giocatore si era accasciato a terra per un malore improvviso durante Fiorentina-Inter, un arresto cardiaco a causa del quale potrebbe anche smettere di giocare. Sul palco dell’Ariston presenterà una canzone e racconterà sensazioni ed emozioni di quei giorni terribili.