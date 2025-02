Sanremo 2025, Tommaso Cassissa a CM: "A LOL porterei Barella. Avevo figurine di Miccoli ovunque"

LUCIA IUORIO

Dalle retrovie del Festival è spuntato, diventato giorno dopo giorno uno dei protagonisti di Sanremo 2025. Non è un cantante e non è stato neanche tra i co-conduttori sul palco dell’Ariston: Tommaso ha presentato il podcast di Tv Sorrisi e Canzoni insieme ad Aldo Vitali e Lodovica Comello. Una carriera in rampa di lancio per il tifoso interista, che dal 27 febbraio sarà protagonista a teatro con il musical ‘Prova a Prendermi’ prima a Milano e poi a Roma fino al 6 aprile; e".

"Era un Inter-Genoa, da ligure un po' il mio derby. E' stata una vittoria schiacciante per noi..."."Già quando ero ancora a Genova ero affascinato da Ronaldo, il brasiliano; sono diventato interista grazie ad alcuni amici, poi mi sono trasferito a Milano e ho iniziato ad andare a San Siro"."Ero molto piccolo, ma ricordo lo scalpore che aveva avuto quel risultato in famiglia perché mio padre era simpatizzante nerazzurro".

"Un ex calciatrice che quando giocavo mi dava consigli. E una volta mi ha raccontato che fece una partita mentre era incinta di me, ovviamente senza saperlo. Per fortuna andò tutto bene"."A livello amatoriale dai 6 ai 18 anni, ma lo vedevo come uno sfogo; sono sempre stato più attratto dall'intrattenimento"."Ero un difensore centrale, mi piaceva molto David Luiz che quando poteva partiva palla al piede e non si fermava più".

"Mi è capitato che gli avversari mi chiedessero selfie prima e dopo la partita, ogni tanto succedeva che me lo chiedessero anche gli arbitri: con loro l'ho sempre fatta di nascosto, per evitare polemiche"."Nessuno in particolare, ma facevo la collezione di figurine dei calciatori e i doppioni li attaccavo in ogni angolo della camera"."Avevo almeno 5/6 figurine di Miccoli"."Molto sportivo, se una partita va male non porto rancore. Ho visto l'Inter ovunque: allo stadio, sul pizzo di una montagna con il cellulare che non prendeva bene, a casa di amici... Per me l'importante è vederla con qualcuno a cui tieni e vuoi bene".