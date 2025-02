Sanremo 2025, Top e Flop della seconda serata

ANSA

... E due. Anche la seconda serata del Festival di Sanremo 2025 è andata. In questa puntata non abbiamo sentito tutti i 29 brani in gara (erano 30 prima del ritiro di Emis Killa), sul palco dell'Ariston sono saliti 15 artisti in attesa degli altri 16 che si esibiranno domani. La serata è iniziata con le due semifinali della sezione Giovani, dalle quali. I big sono stati votati da votati dalla giuria delle radio (50%) e dal pubblico a casa tramite televoto (50%).

- La prima volta la sua canzone è stata un colpo al cuore. Boom. Il brano dedicato alla mamma che soffre d'alzheimer ha fatto commuovere tutta l'Italia, l'Ariston gli ha dedicato la standing ovation e lui ha faticato a trattenere le lacrime.. Tutti in piedi, applausi. Di nuovo. E nuove lacrime che scorrono sulle guance degli italiani. Cristicchi ha vinto nella vita, al di là di come finirà questo Festival.

- Dopo l'emozione della prima serata prende coraggio e sale sul palco con più personalità. E' stato la sorpresa della prima puntata finendo nella top five insieme a Cristicchi, Achille Lauro, Brunori e Giorgia.; dribbla la tensione con un doppio passo, calcia all'incrocio e anche stasera la traiettoria è di quelle imparabili. Lucio Corsi fa ancora centro, e finisce tra i top della seconda serata del Festival di Sanremo. Alla voce umiltà, c'è lui che arriva all'Ariston a piedi.

- La cosa più trasgressiva dell'Achille Lauro 2.0 è stata far cadere a terra la giacca durante l'esibizione. Neanche lanciarla con forza, lasciarla cadere.. E va bene così: perché senza grandi scenografie, al centro di tutto c'è la voce e il brano. Scelta azzeccata, cambio di strategia giusto perché ora sì può apprezzare per quello che è.

- La sua performance va liscia come l'olio, forse anche troppo. Nessun guizzo, nessun effetto wow:. Minimo sforzo senza fare quello scatto in più, gioca per la sufficienza ma... non ci arriva. E' uno dei flop della seconda serata del Festival di Sanremo: è salita sul palco col suo brano "Dimenticarsi alle 7", ma in quanti si ricorderanno della sua performance?- Bocciato nelle nostre pagelle - è stato il voto peggiore - il ritmo della sua canzone proprio non entra in testa; anzi, annoia.facendo una stagione a parte, poi arrivano le altre.

- "E' concentrato sul Festival", dicono. Ma per la seconda serata consecutiva sotto i riflettori non dà confidenza a nessuno. Quando la telecamera stacca sul palco lui è già lì, finisce di cantare e corre via anche un po' di fretta. Un grazie a mezza bocca, quasi obbligato; per convenzione.. E lui, stavolta ha perso. Finisce dritto in una delle tre caselle dei Flop nella seconda serata del Festival di Sanremo 2025, soprattutto per l'atteggiamento.