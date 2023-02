Andrea Delogu è alla conduzione del “Prima Festival”, la striscia quotidiana che in onda tutti i giorni su Rai1 – subito dopo il Tg1 delle ore 20 – per guidare il pubblico alla scoperta della 73esima edizione del Festival di Sanremo. Al suo fianco in questa avventura gli inviati Jody Cecchetto e Gli Autogol.