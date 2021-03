Nel Festival di Sanremo più calciofilo di sempre c'è un cantante che con il suo brano 'Goal!' ha portato addirittura un pallone sul palco dell'Ariston: "E pensa che l'idea era quella di far rotolare prima il pallone dalle scale, poi sarei entrato io. Ma ogni volta che lo provavamo finiva sempre tra i musicisti dell'orchestra e abbiamo lasciato stare".. Il ragazzo è così, ama scherzare. Sorriso sempre stampato sul volto, anche quando è stato eliminato dalla categoria 'Nuove Proposte': "Me lo sono portato in hotel, ma ce l'ho anche adesso". Avincola sorride alla vita e racconta ancora entusiasta la sua intervista a Sanremo: "Senza retorica - precisa - io ho fatto tanta gavetta, ed essere arrivato su un palco dove è stato Vasco Rossi per me è una grandissima soddisfazione"."Sì, me ne sono accorto con i tanti meme su di me che girano su internet. Ho visto che internet è esploso"."Su una pagina Facebook ne ho visto uno con l'arbitro Collina che lanciava il pallone in campo per vedere se rimbalzava durante quel famoso Perugia-Juve che ha dato lo scudetto alla Lazio. Ma al posto di Collina hanno messo la mia faccia"."Bene, ognuno è arbitro della propria vita"."Da piccolo giocavo molto per strada o nel cortile sotto casa, bastavano due zaini per fare la porta e via. Poi per un paio d'anni ho giocato nella squadra del mio quartiere. Sono di Roma, zona Garbatella: è il cuore del tifo romanista"."Per la Roma, per forza. Lì se non sei giallorosso hai la vita dua. Probabilmente non riesci neanche a entrare nel quartiere"."Qualcuno ce n'è, forse l'1%. E li conosciamo tutti. Per nu periodo anno provato ad aprire un bar della Lazio, ma non ha resistito molto..."."Sicuramente lo scudetto, il terzo della storia. Fu una festa incredibile: ricordo i muri colorati, e il grande entusiasmo; sembrava ci conoscessimo tutti"."Fin da piccolo sono state due passioni che ho portato avanti di pari passo. L'anno dello scudetto (2001, ndr) è stato quello in cui ho iniziato a scrivere le prime canzoni. Avevo in testa solo la musica e il calcio, a scuola infatti andavo malissimo. Poi, con il tempo, la prima ha preso il sopravvento"."Una squadra che lotta e cerca riscatto, che è un po' il tema che tratto nella mia canzone"."A tutti i miei amici, me li sono immaginati lì all'Ariston vicino a me; anche loro mi hanno detto che hanno provato la stessa sensazione. E poi mi è venuto in mente Vasco, uno dei miei idoli"."Se fossi andato avanti nella competizione l'avrei dovuta indossare anch'io. Mi piaceva che ci fosse Mazzone su quella maglia, perché la sua corsa verso i tifosi avversari in quel famoso Brescia-Atalanta è lo stesso sentimento che cerco di comunicare con la mia canzone"."Non l'ho ancora sentito, ci siamo sentiti con il nipote che ci ha ringraziato. Però sarebbe bello fare una versione di 'Goal!' con un featuring di Mazzone"."Io ho sempre accostato un lavoro 'vero' a quello del musicista, che purtroppo in Italia non viene considerato tale. L'anno scorso ho fatto il ryder e ho anche scritto una canzone si questo, per dare visibilità a chi fa un mestiere che spesso viene considerato un 'lavoretto' ma che invece è molto impegnativo. Io cercavo di farlo con leggerezza, quando ci incontravamo al semaforo ci salutavamo tra di noi e nei momenti liberi guardavo la città e scrivevo le canzoni"."In realtà no, perché è una sensazione alla quale sono abituato: conosco le difficoltà della vita, ho sempre dovuto combattere e mi sono fatto le spalle larghe. E poi... lo zainetto per ricominciare a lavorare ce l'ho sempre nell'armadio. Non si sa mai..:"."Qualche giorno fa è uscito il mio disco 'Turisti', poi ho già fissato due date per i miei concerti: una il 17 dicembre a Roma e l'altra il 18 a Milano. In passato mi avevano proposto di fare qualche talent, ma ho sempre rifiutato perché non mi ci vedo"."Splendido. Insieme a Wrongonyou abbiamo fatto una chat Whatsapp chiamata 'I tamponati' per sentirci sempre. In questi giorni è meno attiva perché siamo tutti concentrati sulla gara, ma nei giorni scorsi c'era di tutto: prese in giro, battute, risate, imitazioni... Wrongonyou per esempio è bravissimo a fare l'imitazione di Alessandro Borghese"."Tra i giovani scelgo Folcast, tra i big uno tra Ermal Meta e Bugo".