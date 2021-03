Testa concentrata al Festival, ma tra una prova e l'altraha un pensiero per la testa: "Quando gioca la Juve?". Stasera, ore 20.45 con lo Spezia. Sospiro di sollievo: "Meno male, così posso vederla. Io canterò domani, evidentemente sanno che sono tifoso bianconero e hanno voluto farmi un favore" scherza nella nostra intervista.. Stasera inizierà la 71a edizione del Festival della canzone italiana, ma per Bugo è anche il giorno di Juve-Spezia."Lo stile è diverso, ma in entrambi i casi serve tempo per costruire la squadra. Non mi piacciono le critiche ad Andrea, credo sia un accanimento gratuito. Noi juventini non siamo abituati a cercare alibi, ma sette titolari fuori giocando ogni tre giorni non sono pochi"."Il gol nel derby col Torino. Era la stagione 2014-15, ultimo minuto e gol-vittoria con una mina spaventosa. E stranamente in quell'occasione rideva anche"."E' una canzone che ho iniziato a comporre poco dopo l'arrivo di Cristiano alla Juve, e casualmente è entrato in un mio testo. Le strofe della canzone sono una continua incertezza, ma io non ho dubbi sulla perfezione di CR7. Per l'età che ha e per come lavora è un campione. Lo metto tra i primi tre giocatori nella storia della Juve insieme a Platini e Baggio"."Da tifoso juventino gli chiederei la sua esperienza in bianconero e le impressioni sulla Juve attuale. Poi, magari, gli direi di dare qualche consiglio a Dybala per farlo riprendere. Ricordo che a quell'età Zlatan era infermabile, ora l'argentino è arrivato a un bivio davanti al quale o diventa un campione o fa una carriera ridimensionata"."Che io sappia Gigione Buffon so che la conosce. Quest'anno ci siamo conosciuti e abbiamo chiacchierato un paio d'ore parlando di musica e calcio"."Certo! Per fortuna io canterò mercoledì e non avrò problemi. Magari sanno che sono juventino e mi hanno fatto un favore volutamente..."."Sì, ed è stato bellissimo. Sto facendo l'album con mio figlio di 4 anni anni e ogni volta mi viene in mente quando lo facevo con mio madre. E' stato molto emozionante quando mio figlio ha aperto il pacchetto e dentro ha trovato la mia figurina. Mi rendo conto di essere presente in un pezzo di storia come l'album Panini"."Sono un terzino sinistro, mancino"."In tanti penserebbero ad Alex Sandro, ma non è un giocatore che mi fa impazzire. Il mio modello invece è Antonio Cabrini, col quale ci seguiamo sui social e ogni tanto ci scriviamo"."Ma come fa lui a saperlo? Io credo che ognuno deve pensare alla propria musica. Morgan è ossessionato da queste cose ma è arrivato il momento che inizi a pensare a sé. Io non vado a sindacare su una canzone di un'altra persona, ognuno pensasse a se stesso!".