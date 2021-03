Dopo Matilda De Angelis ed Elodie, per la terza serata della 71a edizione del Festival di Sanremo la co-conduttrice di Amadeus sarà la modella Vittoria Ceretti, che a giugno scorso con una cerimonia segreta a Ibiza ha sposato il dj Matteo Milleri. Classe '98, la Ceretti ha già sfilato per stilisti come Versace, Moschino e Fendi calcando le passerelle più importanti al mondo.