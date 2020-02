è il vincitore dellaUn annuncio arrivato tra mille polemiche a causa del tardo orario e di uno spoiler anticipato di qualche minuto sul sottopancia di Sky.- "". Era il 2014, e i complimenti di Paolo Virzì arrivano dopo la sua partecipazione tra le Nuove Proposte. Tantissimi complimenti, uno su tutti: quello di Mina. Mica una qualunque. "Ubriaco" è il singolo che l'ha portato al successo. Ubriaco sì, di viaggi: nato ad Aosta, cresce a Taranto ma viene adottato da Roma. E per tutti diventa Diodato. Anche in Italia.- The Wall dei Pinck Floyd come sveglia, ma mica funzionava benissimo.. Tra gli italiani ascolta De André, Luigi Tenco e Modugno. Maestri d'ispirazione, veri e propri modelli da seguire. L'altra sua grande passione è il cinema: laureato al DAMS, ha lavorato alla regia di un videoclip del quale però si vergogna.- Polemiche e spoiler a pochi minuti dall'annuncio ufficiale del vincitore: fin dal primo giorno. Tardi, troppo tardi.. Un errore costato caro, perché è bastato uno screen per far fare il giro di tutto il web a quella notizia. Nella notte arrivano le scuse della redazione: "​Per errore è stata pubblicata un'ultima ora sul vincitore di Sanremo. Non era arrivata nessuna notizia alla redazione, al momento dell'annuncio dei tre finalisti era stato programmato un ticker per ogni finalista. Per errore è stata pubblicata la stringa con il nome di Diodato. Ci scusiamo con tutti". Sanremo finisce, Diodato trionfa tra le polemiche. Sipario.- Premio alla critica Mia Martini: Diodato, "Fai rumore"- Premio Lucio Dalla: Diodato, "Fai rumore"- Premio Sergio Bardotti come miglior testo: Rancore, "Eden"- Premio Giancarlo Bigazzi come migliore composizione musicale: Tosca, "Ho amato tutto"- Premio Tim Music come brano più ascoltato in streaming: Gabbani, "Viceversa".