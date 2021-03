Milano-Sanremo, andata e ritorno. Anzi, Milanello. Dove fino ad oggi si è allenatoL'Ariston come San Siro, un nuovo debutto per Ibra: niente pantaloncini e scarpini stavolta, indosserà il vestito delle grandi occasioni per un Festival da protagonista.Qualche settimana fa lo svedese ha stilato il programma delle giornate sanremesi insieme a Stefano Pioli, per non far mancare il suo apporto alla squadra in corsa per lo scudetto ma allo stesso tempo rispettare la parola data tempo fa alla Rai ( QUI il programma).- L'accordo tra gli organizzatori del Festival e il giocatore infatti è precedente alla firma del rinnovo sul contratto, come ha confermato anche Paolo Maldini nel pre partita contro la Roma. A proposito, all'Olimpico Ibra è uscito dolorante nella ripresa: gli esami di hanno evidenziato una lesione del muscolo lungo adduttore sinistro e le condizioni verranno rivalutate tra una decina di giorni con un esame strumentale. Tradotto: non potrà scendere in campo per l'infrasettimanale con l'Udinese in programma mercoledì sera,- Per la puntata del debutto - ma anche in quelle successive - sul palco dell'Ariston terrà ben alta la bandiera rossonera al fianco dei due tifosi interisti Amadeus e Fiorello. Battute, sketch e risate con il pallone sempre protagonista.. I due si sono sempre stimati, e prima dell'Ibra 2.0 a Milano Sinisa aveva anche provato a portarlo a Bologna. Troppo forte il richiamo dei rossoneri, ma per una sera i due saranno compagni di... 'gioco' sul palco dell'Ariston: "Faremo schifo" aveva scherzato poco più di dieci giorni fa l'allenatore rossoblù.. Musica e pallone nella 71a edizione del Festival: il countdown sta per scadere, Sanremo apre il sipario.