Dopo i rumors di ieri sera per una presunta lite con Madame dietro le quinte dell'Ariston, Anna Oxa è di nuovo sotto i riflettori al Festival di Sanremo 2023. Secondo quanto racconta Fedez - stasera protagonista della serata duetti insieme agli Articolo 31 - la cantante non avrebbe rispettato i tempi delle prove superando tutti per esibirsi: "E' stata veramente maleducata - attacca Fedez in una diretta Instagram - C'era una scaletta, lei è arrivata e ha saltato la fila. Io e gli Articolo stavamo aspettando da ore, non è stato un bel comportamento".