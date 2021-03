Per capire chi è- nome d'arte di Giovanni Evani Giancaspro - basta prendere un mappamondo, chiudere gli occhi e cercare una nazione a caso con il dito. Ecco, lui c'è stato. E sicuramente avrà una storia da raccontare.. La partecipazione aper lui è: "Mi sento sul dischetto con tutto lo stadio che urla ohohoh". Il finale è già scritto: "Lunga rincorsa partendo dalla difesa e palla all'angolino"."E' una fede che nasce promettendo a mio nonno che avrei iniziato a seguire l'Inter. L'ho iniziata a prendere sul serio dopo la sua morte, mi sono 'accollato' questa punizione. Sì, ma dal limite dell'area"."Non sono un tipo che ci va spesso. Anzi, quasi mai. Ci sono stato solo due volte in vita mia: la prima in un Perugia-Sampdoria quando in blucerchiato c'era ancora Karembeu, l'altra in un Lazio-Inter 1-1 con Bobo Vieri in nerazzurro"."Ho sempre preferito praticarlo che seguirlo. Ero un trequartista, poi sono diventato un esterno sinistro. Ero forte eh: giocavo col Gubbio e a 13/14 anni dovevo andare al Parma ma i miei genitori non se la sono sentita di mandarmi via di casa. Così sono rimasto con la famiglia e ho preso un'altra strada"."Assolutamente no. Anzi, dico per fortuna che non mi hanno mandato a Parma. La vita che sto facendo ora non la cambierei con nulla al mondo"."Esatto. E' la prima cosa che ho detto al mio manager: 'Appena facciamo un disco voglio subito entrare in squadra'. Dovevamo allenarci a novembre, poi gli incontri e gli allenamenti sono stati posticipati a causa del Covid"."L'idea è nata da un'incidente in montagna durante un'arrampicata, mi sono messo la crema Arnica e ho iniziato a fare questa canzone. Si riferisce alla crema ma soprattutto alla pianta e a tutto il percorso che c'è dietro: è una pianta molto esile e minuta che cresce a grandi altezze. Fragile ma immortale, mi ci rivedo molto. Anche perché nasce in montagna, e il mio sport preferito è il climbing"."Di farsi dieci giri della città di Sanremo di corsa, almeno arriverà stanco in campo. Anche se, a dire il vero, ho sempre avuto un grande debole per Zlatan; dai tempi dell'Inter. Anche se ora gioca nel Milan continua a piacermi, non sono quel tipo di tifoso che odia un giocatore solo perché si trasferisce da un'altra parte. Capisco che per loro è un lavoro. Io voglio solo che l'Inter vinca, non mi interessa quello che fanno altre squadre"."Ho visitato tutto il Sudamerica e l'Europa in bici, l'India l'ho fatta in autostop. Lì i bianchi sono chiamati 'money', perché pensano che tutti abbiamo i soldi. A qualcuno potrà sembrare qualcosa di eccezionale quello che ho fatto, ma per me è l'ABC della vita. Tutti i miei amici a 18 anni si sono iscritti all'università, io a 17 sono andato tre mesi in un orfanotrofio in Ecuador e sono rimasto colpito dalle altre culture. Per gli altri era normale studiare tra i banchi, per me è stato normale andare a vivere in India. Il coraggio, invece, ci vuole per restare lì"."Mi pare proprio in India. Mi dispiace perché ero lontano e non ho festeggiato un'annata che ha fatto la storia. Ma capitemi, in quel momento ero sull'Himalaya e mi interessava poco del calcio. Sarebbe stato bello però scendere di corsa e strillare 'chi ha fatto palo?', alla Fantozzi"."Magari... Sarebbe la chiusura di un anno fantastico tra Sanremo, l'idea di un tour che stiamo buttando giù e lo scudetto"."In Argentina, me l'ha dato uno sciamano"."In India ho trovato un Vangelo del quale mi ero innamorato e portavo sempre con me durante i miei viaggi. Arrivato in Argentina, questo sciamano ci dava lezioni di vita alle quali io rispondevo spesso dicendo 'Ah, come Gesù'; secondo il Vangelo l'evangelista era l'amato di Gesù, così lo sciamano mi battezzò Evan, al quale io ho aggiunto l'abbreviazione del mio nome: Gio"."Non sono un tipo social, non seguo quei meccanismi. Ma sicuramente continuo a fare le mie poesie, anche se per il momento ho lasciato tutto in stand by per concentrarmi solo su Sanremo. Il disco nuovo ce l'avevo già, il libro l'avevo fatto: così da novembre in poi ho pensato solo al Festival. Poi vorrei scrivere uno spettacolo con le mie poesie"."Preferisco offrire questo genere di eventi ai concerti classici. Penso che la musica si può ascoltare in qualsiasi posto, il live invece deve essere qualcosa di irripetibile: io racconto le mie storie e le mie poesie. Il feedback che mi inorgoglisce di più è quando mi dicono che vengono per sentire la musica e finiscono la serata tra risate e pianti per i miei racconti"."Un mio amico ha perso un testicolo in India, oggi sembra che parli con l'auto-tune"."Adesso la storia è divertente perché lui sta bene, ma non è stato un momento semplice. Ero in India, 11 giorni di meditazione in silenzio e digiuno. Faccio amicizia con un ragazzo scambiandoci soltanto lo sguardo. Alla fine del periodo stabilito iniziamo a conoscerci meglio e durante un banchetto giochiamo a frisbee, finché non finisce dall'altra parte della recinsione. Per andarlo a prendere, mentre scavalcava, questo mio amico rimane incastrato con un testicolo. L'ho portato da uno sciamano che per fortuna con polvere d'aglio e olio è riuscito a guarirlo"."Non ho mai avuto la tv e anche il cellulare lo uso poco, per questo non sapevo nemmeno chi fosse la Isoardi. Le persone delle quali so tutto, e penso a Fellini o Dario Fo, sono morte e quindi non possono citarmi qui sulla Terra. A me è cambiato poco sinceramente, la pressione vera l'ha avuta il mio manager, che io sfrutto un po' come il mio tg personale per farmi raccontare le notizie".