Male male Gianluca Grignani, che ieri ha fatto perdere punti ai suoi fantallenatori. Il cantante ha interrotto la sua esibizione per un problema in cuffia, facendo perdere però 50 punti ai suoi fantallenatori.



In occasione dell’episodio Grignani ha difeso anche Blanco - senza nominarlo - che tre giorni fa ha distrutto la scenografia: “Scusate, devo fermarmi - ha detto mentre cantava - a 50 anni ho imparato come si fa. A 20 anch’io non l’avrei saputo fare”. Lasciando intendere che a tradire Blanco l’altra sera è stata l’inesperienza.