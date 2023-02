Il saluto a https://t.co/YgSywZpZLa dei @colla_zio direttamente da #Sanremo.



Oltre alla voce e al sound anche dei piedi raffinati! pic.twitter.com/zxQSPotBTs — calciomercato.com (@cmdotcom) February 9, 2023

Ci sono quattro interisti e uno juventino. No, non è un barzelletta;: "E ogni volta gli altri provano a convincermi a portarmi dalla loro parte. Ma io non mollo" racconta nella nostra intervista Petta, unico bianconero del gruppo. Tempi duri per lui, che resiste a prese in giro e sfottò: "Questa situazione la vivo malissimo" ammette sincero.L'intervista diventa subito una chiacchierata tra amici sul divano di casa. Nella stanza vestiti di scena, cd, casse e foto ricordo,. I due annuiscono: uno punta, l'altro ala sinistra. "E io facevo l'esterno offensivo a destra" assicura Armo. I cinque possono fare una squadra di calcetto: "Di solito giochiamo a basket, ma una volta tutti insieme a calcetto abbiamo battuto amici nostri più forti". Unione e armonia. Basta uno sguardo per capirsi, in campo come nelle interviste.Qualche giorno fa è arrivato anche un invito ufficiale per andare a San Siro a vedere l'Inter. Quattro su cinque ci saranno, indovinate chi non andrà? "Non ci penso proprio - racconta il bianconero Petta - andrò a vederla solo contro la Juventus". E non sarebbe la prima volta: ". Piccole rivincite contro continui sfottò: "Mi dicono che sono gobbo, che loro non sono mai stati in B...".Tra i ragazzi c'è chi non dorme per il calcio e chi per il basket: "Io guardo sempre gli highlights della Serie A la domenica notte su Youtube" ammette Giampo; "Se ci sono partite importanti in NBA io le guardo anche fino alle 5 di mattina" assicura Berna.: "La gente ci scrive in continuazione, ci chiedono di portare punti su punti. Qualche bonus l'abbiamo fatto, ma non è la nostra prima preoccupazione. Ci sono arrivate anche alcune cazziate - dicono sorridendo - ora dobbiamo fare qualcosa di grande".Il 13° posto in classifica visto come un traguardo: "Non ce l'aspettavamo, siamo contentissimi".; siamo arrivati in ritardo per colpa del traffico, eravamo un po' stanchi e c'era stato un calo ci concentrazione". Poi però solo sorrisoni, tra di loro e con gli altri cantanti: "La prima sera, durante una festa, Grignani ci ha fermato e si è messo a chiacchierare di gusto con noi, come fossimo vecchi amici. Per noi giovani è importante stare con chi ha più esperienza, vogliamo imparare il più possibile".Di fronte a qualche artista però tremano le gambe: "Giorgia ha una specie di aurea intorno a lei. E' super gentile e carina, come fosse la mamma di tutti noi"." dicono alcuni di loro. Interviene Mala: "A me ha colpito Lazza". La grande finale di sabato si avvicina, poi sarà il momento di tornare a casa: "Io vorrei rimanere qui per sempre" ci dice ancora Mala emozionato. I ragazzi sono in rampa di lancio, diretti versi nuovi successi: "Il nostro obiettivo è che l'ultima esibizione sul palco dell'Ariston sia la più figa rispetto a quelle precedenti". Qualche anno fa avevano dieci persone ad ascoltarli - letteralmente - e cantavano a cappella, oggi i Colla Zio sono a Sanremo. E non vogliono smettere di sognare.