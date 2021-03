Sanremo-San Siro andata e ritorno per Zlatan Ibrahimovic, che ieri sera era di nuovo all'Ariston per la terza serata del Festival. Lo svedese ha scherzato con Amadeus: "Ieri ero a Milano, perché non siete venuti a fare la serata da me? A casa mia ci sarebbe stato spazio per tutti. Achille Lauro lo mettevamo in garage a controllare le macchine, così i ladri non entravano dallo spavento".