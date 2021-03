"Non so cosa mi aspetta, ma sono carico". Zlatan Ibrahimovic non ha paura di niente e nessuno, neanche se deve salire sul palco dell'Ariston. Fischio d'inizio del Festival, occhi puntati su quel 'ragazzino' svedese al debutto a Sanremo. Vestito delle grandi occasioni, papillon e super spilla "Ibra" con una lettera dentro l'altra. Sguardo sorridente e voglia di divertirsi. Avete mai visto Ibra versione comico? Stasera si lascia andare e come fosse il primo tiro in porta esordisce: "E' un onore per me essere qui, ma anche per voi avermi a Sanremo". Boom, gol. Poi, è subito doppietta: "Mi sento piccolo, ma più grande di te" dice ad Amadeus. This is Zlatan, tra il serio e il comico. Un po' di fanta... Sanremo: "I cantanti? Ne vendiamo qualcuno, c'è il Liverpool che cerca quattro difensori". Ibra serio, Amadeus se la ride. Zlatan farebbe a meno anche dell'orchestra: "Via, ma restano le ragazze". Ah, ecco. Amadeus pronto ad annunciare il prossimo cantante ma... "Ama, stai dritto". E se lo dice Zlatan...