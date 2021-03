Sì, gli inconvenienti tecnici succedono anche a Sanremo. Per informazioni chiedere a Fasma, che nella serata delle cover ha deciso di presentarsi con "La fine" di Nesli duettando proprio insieme a lui. Ma durante la loro esibizione Fasma aveva il microfono che non funzionava e mentre cantava non si sentiva la voce. Stop, fermi tutti. Amadeus ha interrotto la performance lanciando la pubblicità per sistemare il problema tecnico.