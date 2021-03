Archiviato il debutto della 71a edizione del Festival, è già tempo di pensare alla seconda serata. Nuovi cantanti in gara pronti ad esibirsi sul palco dell'Ariston, tra sorprese, risate e mille emozioni. Dopo aver sentito ieri i primi 14 artisti, oggi toccherà all'altra metà con un'incognita legata a Irama a rischio ritiro (QUI la ricostruzione). La serata si aprirà con le quattro 'Giovani proposte' delle quali solo due raggiungeranno Gaudiano e Folcast alla finale di venerdì. Al fianco di Amadeus ci sarà la cantante Elodie, compagna di Marracash che l'anno scorso ha partecipato al Festial con la sua 'Andromeda'. Dopo lo show di ieri sera non ci sarà Zlatan Ibrahimovic che come da programma è rientrato a Milano e solo domani tornerà a Sanremo, confermatissimo invece Achille Lauro ospite fisso di tutte e cinque le serate.



Tra le novità della serata c'è la presenza di Laura Pausini, fresca vincitrice del Golden Globe e il Volo che farà un omaggio a Ennio Morricone. E ancora: momento amarcord con Gigliola Cinquetti, Fausto Leali e Marcella Bella che canteranno i loro successi partiti proprio sul palco dell'Ariston.



Ecco i cantanti in gara stasera, in ordine di esibizione:



BIG

Orietta Berti

La Rappresentate di Lista

Lo Stato Sociale

Bugo

Gaia

Willie Peyote

Malika Ayane

Fulminacci

Extraliscio

Ermal Meta

Gio Evan

Irama (?)

Random



NUOVE PROPOSTE

Wrongonyou

Greta Zuccoli

Davide Shorty

Dellai