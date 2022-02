The last dance. Ultima serata del Festival di Sanremo, tra qualche ora scopriremo il vincitore dell'edizione 2022. I 25 artisti in gara si esibiranno sul palco con i loro brani e saranno votati dal pubblico a casa tramite televoto. Al termine delle votazioni sarà stilata la classifica finale, determinata dalla media tra le percentuali della serata finale e quelle delle serate precedenti, che stabilirà la classifica definitiva dalla venticinquesima alla quarta posizione. A questo punto ci sarà una nuova votazioni per i tre classificati, azzerando quella precedente; a esprimere la propria preferenza saranno la Demoscopica 1000 (33%), la sala stampa (33%) e il pubblico tramite televoto (34%). Il più votato sarà il vincitore del Festival.



OSPITI - La co-conduttrice che affiancherà Amadeus stasera sarà Sabrina Ferilli, tra gli ospiti ci saranno Marco Mengoni, la banda musicale della Guardia di Finanza, il regista ed ex marito della Carrà Sergio Japino e il cast del musical Ballo, Ballo che presenterà il tour mondiale.



L'ORDINE DI ESIBIZIONE DEGLI ARTISTI



Emma

Massimo Ranieri

Sangiovanni

Iva Zanicchi

Achille Lauro con l'Harlem Gospel Choir

Aka7even

Michele Bravi

Gianni Morandi

Ana Mena

Elisa

Rkomi

DitonellaPiaga con Donatella Rettore

Mahmood e Blanco

Giusy Ferreri

Giovanni Truppi

Fabrizio Moro

Highsnob e Hu

Irama

La Rappresentante di Lista

Noemi

Dargen d'Amico

Le Vibrazioni

Yuman

Tananai

Matteo Romano