La terza serata del Festival di Sanremo è alle porte, stasera si esibiranno tutti i 28 cantanti in gara con i loro inediti. La co-conduttrice della serata che affiancherà Amadeus e Morandi sarà la pallavolista Paola Egonu.



OSPITI - Tornano sul palco dell’Ariston i Maneskin, che canteranno la loro Zitti e buoni ma non solo. Tra gli ospiti anche Sangiovanni che si esibirà con Morandi in Fatti rimandare dalla mamma a prendere il latte. Dopo il successo di ieri ci sarà ancora Massimo Ranieri che con Rocio Munoz presenterà il programma Gli italiani hanno sempre ragione; e ancora Alessandro Siani, per la presentazione del film Tramite amicizia.



I CANTANTI IN ORDINE D’ENTRATA



Paola e Chiara

Mara Sattei

Rosa Chemical

Gianluca Grignani

Levante

Tananai

Lazza

LDA

Madame

Ultimo

Elodie

Mr. Rain

Giorgia

Colla Zio

Marco Mengoni

Colapesce Dimartino

Coma_Cose

Leo Gassmann

I Cugini di Campagna

Olly

Anna Oxa

Articolo 31

Ariete

Sethu

Shari

Gianmaria

Modà

Will