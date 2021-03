Canzone dopo canzone ci avviciniamo alla finalissima di Sanremo. Domani verrà eletto il vincitore dell'edizione numero 71 del Festival della canzone italiana. Già, ma come?, un gruppo di 300 persone scelte dalla Rai su un campione di abituali fruitori di musica.composta da musicisti e coristi che ha espresso il proprio giudizio sull'esibizione delle cover. La media tra le percentuali di voto ottenute dai cantanti nelle prime due serate e in quella giudicata dall'orchestra, ha composto la classifica generale dei 26 artisti in gara (ma è stata svelata solo la top 10, con Ermal Meta davanti a tutti).e verranno votati solo dalla giuria dei giornalisti della sala stampa. Il loro voto, oltre a comporre la classifica di questa sera, farà media con i voti delle precedenti ai fini della classifica generale che verrà svelata per intero solo sabato 6 marzo, giorno della finalissima.- Oggi però è anche la serata in cui verrà annunciato il vincitore delle 'Giovani proposte'. Rispetto all'anno scorso, in cui gli 8 giovani artisti si sfidavano uno contro l'altro a eliminazione diretta,. Gli artisti ancora in gara verranno votati da tre diverse giurie: demoscopica (33%), sala stampa (33%) e televoto da casa (34%). Al termine delle votazioni si formerà la classifica finale e il cantate con più voti sarà il vincitore.- Nell'ultima serata sarà il pubblico, attraverso il televoto - con sms o digitando il codice dell'arista sulla tastiera del telefono - a esprimere la propria preferenza. Anche questo voto farà media con quello delle altre serate per la classifica definitiva. O quasi, perché: quello della giuria demoscopica peserà il 33% così come quello della sala stampa, varrà il 34% invece quello del pubblico da casa. L'arista che riceverà più voti sarà il vincitore della 71a edizione del Festival di Sanremo.