Se la rideva- capace di far crescere ulteriormente gli ascolti da record a Sanremo - ieri sera tra la platea dell'Ariston. Aveva occhi solo per la sua Georgina, al debutto al Festival ( QUI la serata).. Nel pomeriggio le loro guardie del corpo giravano minacciose intorno al teatro; sguardo attento e concentrato, guai ad avvicinarsi.- Nel frattempo per le vie di Sanremo i giornalisti correvano da una parte all'altra per capire i movimenti del portoghese post Festival. Telefoni bollenti: chiamate, messaggi, uno sguardo sui social per captare qualche segnale. La certezza? Che oggi si sarebbe allenato nel pomeriggio. Il resto era tutto da scoprire, ogni informazione blindatissima. Ronaldo lascia l'Ariston prima della fine del Festival per andare al ristorante.. Ristorante "Paolo e Barbara" di Sanremo. Ci sono più tifosi che giornalisti, bambini soprattutto. "Domani non avete scuola?" "No, durante il Festival sono chiuse". Pronti anche loro ad affrontare la nottata senza timore. CR7 mania. Le luci del ristorante sono accese, non ci sono altre entrate. "Ronaldo non sta qui" ci dice una signora uscendo dalla porta. Ma non ci fidiamo.- Sono circa le 2 quando il Festival finisce e poco dopo il van del portoghese passa davanti al ristorante con Georgina a bordo. Non si ferma, va dritto.. Cristiano aveva prenotato un intero ristorante a Sanremo lasciandolo vuoto per depistare i giornalisti, e lui se n'è andato indisturbato a 12 km di distanza. Del resto è abituato a dribblare.