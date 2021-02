Nel corso della conferenza stampa di presentazione del Festival di Sanremo, Amadeus ha dichiarato: "Sarà difficile, inutile negarlo. Abbiamo il dovere di dare cinque serate di serenità al pubblico. Ieri mattina ho fatto il mio trentaseiesimo tampone: ringrazio Fiorello, che è un mio amico. Io e lui dovremo trovare un equilibrio tra le 75 pagine del protocollo e lo show".



SU IBRAHIMOVIC - "Ci sarà Achille Lauro per tutte le cinque sere. Ci sarà Ibrahimovic per 5 serate. E' un personaggio del calcio favoloso, sta facendo le fortune del Milan. Da scoprire in tante cose, è un numero uno".