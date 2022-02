Più di uno spareggio scudetto, la finale di Sanremo è come una finale di Champions. Atmosfera delle grandi occasioni, artisti super blindati e concentrati alla finalissima di stasera. Pronostici, scommesse, favoriti, pupilli e flop. Ognuno fa la sua puntata sul vincitore finale dell'edizione 2022 del Festiva, tra qualche ora scopriremo il vincitore finale.- Accendi la radio e senti la canzone 'Brividi' di. Ovunque, letteralmente. Su TikTok (trampolino di lancio per Matteo Romano, QUI la sua storia) sono stati creati 10mila video con la loro canzone e su Spotify è il brano più ascoltato (più di 3 milioni e 100mila di stream). Una coppia da record, sono i grandi favoriti per la vittoria finale. Come l'Inter di Conte l'anno scorso. Applausi anche per, che con la sua 'O forse sei tu' è sul podio della classifica generale dietro a Mahmood & Blanco e Morandi. La cantante ha convinto tutti ed è considerata una delle grandi favorite.- Un occhio puntato anche su, l'artista uscito da Amici e idolo dei giovani. Sul podio potrebbero arrivare anche Irama ed, accompagnata da Francesca Michielin in due serate: in quella di apertura le ha fatto da direttrice d'orchestra e ieri hanno cantato insieme Baby one more time di Britney Spears. Scatenate. Chi è piaciuta molto alla critica è, con le mani, con i piedi e con la testa. 'Ciao ciao', saluta tutti e prova il colpo a effetto per la vittoria finale. Una sorta di Atalanta della musica. Perché anche a Sanremo, come nel calcio, le favole esistono.