Cantanti? Sì, ma non solo. I riflettori dell'Ariston si spengono e arrivano i primi bilanci anche per: presentatori, debuttanti e ospiti. La quarta volta di Amadeus, la prima della Ferragni e un Gianni Morandi versione Peter Pan.- Ha preso il Festival ed è ripartito da zero. Reset totale, come una squadra da rifondare. Lui l'ha fatto partendo dalle basi, e oggi si gode (ancora) il successo meritato. Da quattro anni è presentatore e direttore artistico di Sanremo - e lo sarà anche per il quinto - un manager all'inglese al quale è affidato anche il mercato. Vince il premio della tranquillità quando deve gestire la furia di Blanco.- Uno showman a tutto tondo. La carta d'identità dice 78 anni ma ne dimostra 30. E ancora oggi si entusiasma su quel palco. La foto della serata è Morandi che con una scopa in mano pulisce il disastro fatto da Blanco. E' un fantasista col dieci sulle spalle, lasciatelo andare dove vuole.- Inutile girarci intorno: meglio sul web che in tv. Frasi fatte e poco originali, anche quando non legge il copione. La serata la porta a casa quando si scatta un selfie con Mattarella. Guarda fissa la camera rispondendo agli heaters quando legge la lettera che ha scritto a se stessa, la 'piccola Chiara'. "L'ha buttata giù da sola" precisa Amadeus. Senza filtri, senza social. Per ora non basta per la sufficienza, aspettandola nella serata finale.- Avete presente quando un giovane si allena vicino al giocatore d'esperienza? Ecco, le ragazze dovrebbero guardarla in silenzio e rubare con lo sguardo i segreti di sobrietà ed eleganza. Arriva sul palco in punta di piedi, dopo quarant'anni di lavoro.- Qualcuno che rompeva i vasi sul palco di Sanremo doveva ancora arrivare. Il motivo? "Non sentivo la mia voce mentre cantavo". La toppa, forse, è ancora peggio: "Ma tanto li avrei spaccati comunque". Un Cassano della musica italiana. E si prende anche i fischi del pubblico, giustamente.- Energia pura, contagiosa. Corre, salta, vola dappertutto. Fortuna per gli altri che quest'anno non è in gara.- Il ricordo di Stefano D'Orazio fa commuovere il resto del gruppo e alzare in piedi tutto l'Ariston, per il resto fanno fatica con la voce e rallentano il ritmo del Festival: c'è chi avrebbe fatto a meno di (ri)sentire il loro repertorio, in molti sui social hanno storto il naso.- Chissà se sulla nave Costa Smeralda qualcuno gli ha spiegato che è a Sanremo... Canta in ciabatte una canzone che parla male del Festival, poi non contento fa anche un tuffo in piscina.