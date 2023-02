Altra serata, altre pagelle. Il sipario si chiude all'Ariston, gli altri 14 cantanti del Festival di Sanremo 2023 si sono esibiti e ora è arrivato il momento di dare voti e giudizi.



WILL 5,5 - E' una piccola che si chiude contro la big. E, prima o poi, il gol lo prendi. Non osa, e paga la paura di sbagliare.



MODA' 6,5 - Squadra che vince, non si cambia: tornano a Sanremo dopo dieci anni per festeggiare i venti di carriera. Esperienza in valigia e qualche ruga in più, ma sempre col sorriso sulle labbra. Come un brasiliano che dribbla.



SETHU 6 - Gara di contenimento, ma alla lunga si scatena e la porta a casa. Attacca senza rischiare.



ARTICOLO 31 8 - Promossi al debutto, e 'sul campo' danno anche una lezione di vita: "Che l'orgoglio si fotta" canta J-Ax. Abbraccio finale e lacrime di commozione per due amici che si sono ritrovati dopo tanto tempo.



LAZZA 7 - Voleva spaccare, e c'è riuscito. Pallone sotto l'incrocio, boom. Canzone da sentire e risentire in loop, come un bel gol da mandare avanti e indietro.



GIORGIA 6,5 - E' quel giocatore che con l'esperienza porta a casa la sufficienza. Ma se la squadra intorno a lui non gira può fare poco. E, in questo caso, il testo non convince del tutto.



COLAPESCE & DIMARTINO 7,5 - La coppia-gol si scambia assist come se piovesse. Intonati e coordinati, ricordate i Calypso Boys?

- L'ingresso 'in campo' è stato più faticoso dell'esibizione O almeno così pensava. La responsabilità è - anche - dell'allenatore Salmo: il testo è suo, ma non è adatto a Shari.- Il giro palla non funziona, il testo non si capisce proprio bene bene. Per il resto nulla di originale, cerca quella vittoria sporca che non arriva.- Gioco offensivo, nonostante il new look non sia il massimo. Torna a Sanremo tre anni dopo l'ultima volta e il tema è delicato, ma di chiudersi in difesa proprio non ne vuole sapere.- L'anno scorso era arrivato ultimo, ma senza retrocessione. Oggi ha cambiato progetto e si prende gli applausi dello stadio. La strada è quella giusta, basta trovare gli schemi giusti e il gioco è fatto.- Impostato, troppo impostato. Quasi costruito. Simula, ma nessuno chiama il Var.- Si toglie quell'etichetta di "figlio di" convincendo anche i più scettici. Sorpresa, rivelazione. Il Baldanzi della musica.- Cercavano una discoteca, hanno trovato l'Ariston. I quindicenni sono pronti a ballarla sui cubi, ma per Sanremo serve altro. Sembra di essere tornati al 2000, e la Francia ci sta per battere all'Europeo...