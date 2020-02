La prima è andata. Il sipario si chiude su Sanremo, è arrivato il momento di tirare le somme: bilanci e pagelle. Da oggi a sabato, ogni sera racconteremo il Festival con i nostri voti.



IRENE GRANDI 5 - Tra il 2020 e il 2002 cambia poco. Chiudendo gli occhi sembrava di tornare indietro nel tempo, riaprendoli ci si accorge dei suoi 50 anni. Ammicca ma non ispira. Un Vasco Rossi versione femminile, non a caso la canzone gliel’ha scritta lui.



MARCO MASINI 5 - Il testo della canzone è anche buono, ma quando alza il tono della voce si abbassa il voto. Nona partecipazione a Sanremo, nel 2004 l’ultima vittoria.



RITA PAVONE 7,5 - A 74 è la più giovanile dei primi big. Rock and roll, Rita. Voce pazzesca, una grinta che fa invidia ai più giovani: un pezzo della musica italiana che dopo 47 anni torna al Festival di Sanremo.



ACHILLE LAURO 4 - Si presenta con un mantello dark che non ha bisogno di parole, poi parte la musica e... rimane con un body dorato. Si carica e ci prende gusto, ma è difficile seguire la musica vedendolo vestito in quel modo. E anche il testo convince poco.



DIODATO 6 - Parte con le mani in tasca, ritmo basso e poco altro. Qualche acuto qua e là, ma si conquista la sufficienza grazie a un gran tono della voce.



LE VIBRAZIONI 6,5 - Fanno quello che ci si aspettava, come un bomber che la butta dentro: ordinaria amministrazione. Bene la versione gestuale per i sordomuti.



ANASTASIO 7,5 - Quando canta spara come una mitraglietta. Obiettivo messo a fuoco come un rigorista che cerca l’incrocio. E non sbaglia un colpo.



ELODIE 5 - Il testo è di Mahmood. E si vede. La canzone non se la sente sua, non fa niente per nasconderlo. Esibizione forzata, i movimenti lasciano il tempo che trovano.



RIKI 5,5 - Intonato ma un po' banale e scontato sia il testo che l'interpretazione.



ALBERTO URSO 6 - Sufficienza di fiducia. Bene, ma poteva andare meglio.



BUGO E MORGAN 6,5 - Estro e fantasia al servizio di Sanremo. Un tocco di pazzia che non fa mai male.



RAPHAEL GUALAZZI 7 - All’una passata è riuscito nell’impresa di tenere sveglio il pubblico dell’Ariston. Applausi notturni.



GIOVANI



EUGENIO IN VIA DI GIOIA 6 - Sono i primi a cantare. Ghiaccio rotto ed entusiasmo alle stelle, nonostante il cappellino giallo di Eugenio, il cantante.



TECLA 6,5 - Mezzo voto in più per la 16enne Tecla, che ha passato la prima selezione con il 50,6% delle preferenze. Di poco, come un gol al 90’. Arrivederci alla semifinale di venerdì.



FADI 7 - Come impostazione vocale non era il massimo ma il timbro legava molto bene con l'arrangiamento. Quest'ultimo non era molto interessante ma molto coerente con Fadi e il significato. Una cosa ben fatta ma non rimane impressa.



LEO GASSMAN 7 - Nipote di Vittorio, figlio di Alessandro. Pressione ne abbiamo? Eppure Leo è riuscito a lasciare il ricordo della sua voce e non del suo cognome. Applausi dell’Ariston, appuntamento a venerdì anche per lui.



OSPITI



TIZIANO FERRO 8 - Si presenta scendendo le scale dell’Ariston come se fosse a cass: zero ansia, è a suo agio sulle note di “Nel blu dipinto di blu” di Modugno. Sorrisi e abbracci con Amadeus e un iniziativa da premiare: il cantante ha devoluto in beneficenza il suo cachet di tutte e cinque le serate.



RULA JEBREAL 10 - Gli occhi lucidi quando racconta la sua storia a cuore aperto parlano per lei. La giornalista e scrittrice palestinese parla di un’infanzia tra sofferenza, orfanotrofi e femminicidi. Standing ovation. Mette piede all’Ariston e si presenta così: “Gli scalini più importanti sono quelli che ho fatto a 20 anni scendendo dall’aereo che mi ha portato in Italia. Consigli? Cerchiamo di fare un passo in avanti”.



AL BANO & ROMINA 4 - Ancora loro, ancora lì. A Sanremo, di nuovo. Lui vuole prendere la scena da protagonista, lei lo segue a ruota. Che sia la loro ultima volta al Festival? C’è chi lo spera...



FIORELLO 8 - A quasi 60 anni sta sempre sul pezzo. Alleggerisce il ritmo del Festival con i suoi sketch, il pubblico si diverte tra una risata e l’altra.



CAST “GLI ANNI PIÙ BELLI” 8 - Shh. Quando c’è un monologo di Favino non fiata una mosca. Tutti a bocca aperta. Che sia presentatore o ospite, come stasera: l’attore si è presentato con tutto il cast del film di Gabriele Muccino “Gli anni più belli” (da Claudio Santamaria a Micaela Ramazzotti e Kim Rossi Stuart).