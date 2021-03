Cala la notte su, anche la seconda serata del Festival è stata archiviata. Tra la categoria 'Big' e 'Nuove proposte' tutti gli artisti di quest'anno si sono esibiti sul palco dell'Ariston: dopo le pagelle di ieri sera- Macchina del tempo azionata, torniamo indietro negli Anni '70. E per chi non li ha vissuti può essere un'opportunità. Torna a Sanremo 29 anni dopo, e se ci fosse il pubblico scatterebbe la standing ovation.- Alti e bassi e una sufficienza di fiducia per il loro esordio all'Ariston.- Cantano, recitano e ci mettono dentro anche un numero di magia. To-ta-li. Bugo 5,5 - Prova a sciogliersi ma non ci riesce. E' teso e si vede. La canzone non è neanche male, ma forse non è adatta a lui.- Dopo X Factor e Amici si presenta sul palco dell'Ariston e convince tutti. Una canzone che va bene per ogni stagione e ci rimarrà nella testa.- La canzone è più che sufficiente, la performance leggermente sotto il 6. La media è una sufficienza piena, con la sensazione che non sia il brano adatto a lui.- Basso profilo, perché alla fine è quello che va dritto al centro. Non è tra le favorite, ma può diventare la sorpresa del Festival.- Il testo è la cosa che convince di più, qualcosa da rivedere sul resto della canzone.- Quell'alternativo che convince, ma sempre senza eccedere.- Ci aspettavamo di più. Di lui si ricorda più la giacca oro che la canzone, un po’ banale. In cerca di una svolta. Gio Evan 7 - Look stravagante, va capito. Chi sa apprezzarlo fino in fondo sentirà 'sua' anche la canzone e la storia che c'è dietro.- E' stata mandata in onda la registrazione delle prove generali perché il cantante è in quarantena a causa della positività al Covid di due membri del suo staff.- Insicuro e timido. Ex concorrente di Amici, non sembra proprio portato per il palco dell'Ariston. Wrongonyou 7 - Bene bene, direbbe Strama. Pulito vocalmente, semplice nel look. Ma non passerà inosservato...- Il vestito brilla e anche lei non è da meno. Cuore che batte a mille per il debutto all'Ariston.- L'inizio è simile alla canzone di Giorgia "Mangio troppo cioccolata", poi prende ritmo e sicurezza.- Partono uno dietro l'altro come se stessero entrando in campo. La canzone è di quelle che si ascoltano bene e in macchina e si cantano con gli amici, peccato per l'eliminazione.- Alle 3 di notte stava pensando a come salvare Irama dal ritiro, lavora h24 per questo Festival e i risultati si vedono. Applausi.- Inizia con l'imitazione di Achille Lauro e finisce all'una passata con ancora energia in corpo. Nel mezzo, tanta qualità. Andrebbe avanti fino a domattina.- Inizia un po' tesa, più dell'anno scorso che era in gara. Scatenata quando arriva il suo momento, canta e balla. Parte "Crazy in love" e lei si trasforma nella versione italiana di Beyonce. Poi? Omaggio alla Bertè e al suo Marracash. Emoziona quando racconta la storia della sua vita a cuore aperto.- Meglio di ieri, applausi per l'omaggio a Mina. Festival in crescita per lui, ma ancora non raggiunge la sufficienza. Nel suo show coinvolge anche Francesca Barra e Claudio Santamaria.- Ha portato il calcio femminile sul palco di Sanremo, raccontando la sua storia tra passato e obiettivi futuri.- Difficile parlare in pubblico di quello che gli è successo. Lui ce l'ha fatta, emozionato e determinato a voltare pagina: "Ho vinto in tribunale, ma lo farò anche in gara!".- Nonostante anni e anni di esperienza e successi si emoziona quando racconta la vittoria del Golden Globe: la voce trema, le lacrime si tengono a stento. E quando canta non ce n'è per nessuno.- Se il Festival è lento loro di certo non aiutano ad aumentare il ritmo. Sono come un possesso palla in difesa per perdere tempo.- Momento amarcord, ma forse non serviva. Poco prima di mezzanotte si alternano sul palco tra un successo e l'altro, ma la palpebra cala.- Si presenta all'Ariston insieme a cinque cantanti napoletani e fa vivere loro il sogno di partecipare al Festival. Generoso lui, contagioso il loro entusiasmo.