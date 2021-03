Sorridente, in cerca di riscatto e... forse anche più 'libero'.. Insieme hanno scritto la storia, in negativo. Ricordate? Durante l'esibizione di un anno fa Morgan cantò la loro canzone in una versione rivisitata mandando frecciatine al collega. Bugo lasciò il palco tra lo stupore generale, e Amadeus fu costretto a squalificarli - Da quella volta i due non si sono più parlati, qualche botta e risposta a distanza su giornali, social e tv ma non c'è mai stato un incontro o un contatto diretto.. Il cantante in gara ha risposto tra le rime durante la nostra intervista ed è concentrato solo sull'esibizione di domani. Fine di un'amicizia che durava da anni, in cui tra alti e bassi erano sempre andati d'accordo. Il flop di quella sera però ha origini lontane, perché già da qualche mese le cose non andavano benissimo: l'istinto dell'ex frontman dei Bluvertigo e il carattere più riflessivo e meno appariscente di Bugo sono andati a braccetto fino a un certo punto, per poi scoppiare in quella famosa serata.- Ma cosa c'è dietro? Ore e ore d'attesa, per esempio. Quando nei mesi precedenti. O quella volta in cui Morgan aveva deciso di cantare, fare il direttore d'orchestra e suonare il pianoforte all'Ariston. Lui, showman sul palco. E Bugo? A quel punto è intervenuta la Rai che l'ha avvertito chiaramente: "Non puoi fare tutto te".sui quali si faceva fatica a leggere. E poi ancora lo sfogo di Morgan ai nostri microfoni , nel quale disse che non l'avevano fatto provare scrivendo poi una lettera di lamentele alla Rai. Peccato che la sua versione non coincidesse con quella che ci aveva raccontato il collega ( QUI ).- Genio e sregolatezza Morgan, prendere o lasciare. Perché è l'artista che non si presenta alle prove ma anche quello che prova a portare Vittorio Sgarbi al Festival. Sì, proprio così.. Peccato che erano le 19 e alle 22 sarebbe dovuto essere sul palco. 3h di preavviso, Sgarbi ringrazia e declina l'invito. Non solo, da regolamento i nomi degli artisti che si esibiscono insieme ai concorrenti in gara sono da presentare mesi prima agli organizzatori dell'evento. Niente Sgarbi l'anno scorso, niente Morgan quest'anno. Bugo ha già voltato pagina e si presenta da solo, carico a mille per Sanremo 2021.