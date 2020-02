La coppia Morgan-Bugo è stata squalificata. La bomba è esplosa stasera sul palco dell’Ariston, ma la separazione era già nell’aria dopo lo sfogo di ieri dell’ex leader dei Bluvertigo. Motivo? Morgan ha cambiato il testo della canzone incentrandolo tutto contro il compagno, che non ha gradito questa modifica e ha lasciato il palco durante l’esibizione. Tra le facce sorprese di Amadeus e gli altri dietro le quinte.



LA RICOSTRUZIONE - Per capire come si è arrivati a questa situazione bisogna fare un passo indietro: 24h fa Morgan ha scritto una lettera di proprio pugno inviata ai dirigenti Rai, agli organizzatori di Sanremo e ad Amadeus nella quale si lamenta dell’organizzazione e del mancato tempo per fare le prove (QUI lo sfogo di Morgan a Calciomercato.com). Bugo ha preso le distanze da queste affermazioni che hanno incrinato il rapporto tra i due. Fino alla squalifica di stasera.