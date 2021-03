Non solo Zlatan Ibrahimovic a rappresentare il mondo del calcio sul palco dell’Ariston. In occasione della seconda serata del Festival di Sanremo, in programma tra poche ore, è attesa infatti un’altra delle protagoniste del mondo del pallone, ma quello “in rosa”. Ci sarà infatti Cristiana Girelli, attaccante della Juventus e della Nazionale, che ha da poco staccato il pass per il prossimo campionato Europeo del 2022.