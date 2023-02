Paola Egonu, stella del volley azzurro e co-conduttrice del Festival di Sanremo nella terza serata, ha parlato così sul palco dell’Ariston: "Devo tutto ai miei genitori. Mi hanno insegnato il sacrificio e hanno accettato che crescessi lontano da loro per inseguire il mio sogno. Le vostre attenzioni mi sono mancate, ma questa è la mia strada"



IL MONOLOGO - "La mia diversità è la mia unicità. Da bambina mi ponevo tante domande. Se mi fanno una domanda sul razzismo faccio l'esempio dei bicchieri. Con tanti colori e l'acqua dentro. Tutti sceglieranno sempre il bicchiere trasparente perché l'acqua sembra più limpida. Ma l'acqua ha lo stesso sapore anche nei bicchieri colorati. Sono stata accusata di vittimismo e non avere rispetto per il mio paese solo per aver mostrato debolezze e paure. Amo l'Italia, vesto con orgoglio la maglia azzurra. Per me è la più bella del mondo. Ho un profondo senso di responsabilità verso questo Paese. Ho perso più finali di quante ne abbia vinte, ma questo non fa di me una perdente. Qui non è perdente nemmeno chi arriva nelle ultime posizioni... Vasco nel 1983 arrivò penultimo…".