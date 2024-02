Sanremo, Russel Crowe: 'Lo sanno tutti che sono laziale!'

Russelporta un po' di. Il noto attore hollywoodiano, ieri ospite sul palco dell'Ariston durante il Festival della canzone italiana, è di dichiarata fede biancoceleste e non ha mancato di ribadirlo. Sul web e sui social ci sono diverse foto che lo ritraggono nel backstage mentre scatta selfie tenendo in mano una sciarpa con i colori della squadra capitolina. Ma nell'arco della giornata sanremese il 59enne neozelandese è stato anche ospite di una trasmissione radiofonica legata al Festival, in onda su RTL , e ha precisa domanda delle conduttrici ha detto: "Tutti lo sanno, sono tifoso della Lazio".Già in passato infatti l'attore, divenuto famoso per aver interpretatoe protagonista di altre celebri pellicole come, tra le tante, aveva avuto modo in diverse occasioni di ribadire la propria fede biancoceleste, sia ai fan per strada - specialemente in occasione delle sue visite a Roma - sia ad alcuni cronisti. Inutile sottolineare le reazioni sui social del popolo laziale, per avere dalla propria parte uno come Massimo Decimo Meridio.