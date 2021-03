Con 50 anni d'esperienza nel mondo della musica, Ivana Spagna spiega il motivo per il quale molti cantanti hanno stonato nelle prime tre serate del Festival di Sanremo: "Ci saranno stati sicuramente problemi tecnici, ma quando non si canta per diversi mesi come purtroppo è successo a tutti nell'ultimo periodo la voce non è allenata - ha raccontato Spagna a Storie Italiane - Basta un minimo di stanchezza o altro e non la tieni, va dove vuole. Ho sentito che tanti hanno avuto problemi, soprattutto tra le 'Nuove proposte'. E' una cosa terribile rimanere quasi un anno senza cantare".