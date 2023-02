“Scudetto alla Roma o la vittoria a Sanremo?”, la risposta non è facile per un grande tifoso come Ultimo. Fermato fuori dall’Ariston da diversi giornalisti, il cantautore romano ha dichiarato: “Troppo difficile questa domanda. Fatico a rispondere ì, perché sono molto indeciso. Ed è un'indecisione che mi divide in due”.