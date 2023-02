. Il mare sullo stondo, fantasia sui piedi e un microfono in mano. La vita di- protagonista al Festival 2023 - era legata un pallone che rotolava sul campo da calcio. Nonostante i genitori storcessero un po’ il naso: “Non mi hanno mai supportato in questo, mia madre mi diceva solo di studiare. Se mi avessero aiutato di più magari avrei continuato a giocare”.- La carriera da calciatore di Will invece si interrompe intorno ai 17 anni, quando faceva la spola tra Allievi Nazionali e Primavera del: “Ho fatto 6 mesi in Primavera, tra i giocatori della prima squadra mi ricordo di”. Poi Will ha mollato: “”.- Addio pallone, addio scarpini: “Oggi sono contento della scelta che ho fatto. Il calcio continuo a seguirlo in tv tifando”. Anche se il suo idolo gioca in Arabia Saudita: “Il più forte per me è”. E non è il brasiliano: “No, parlo di CR7. L’altro non ho fatto in tempo a vederlo giocare”.- A Sanremo Will ha portato un po’ di calcio presentandosi all’Ariston con la sciarpa del Manchester United “È la squadra per la quale tifo. Dovevo portare un regalo ad Amadeus per ile ho scelto quella. È stata una decisione presa all’ultimo”. E se il Festival si trasformasse in una partita e il palco diventasse un campo: “Io sarei Marcus Rashford”.- Tra calcio e musica nella vita di Will c’è sempre stato poco tempo per lo studio: “Sono iscritto a Scienze Motorie, ma sono parecchio indietro. Mi mancano ancora 9 esami alla laurea”. E la mamma non la prende benissimo: “No, decisamente.”. I libri per ora sono chiusi sulla scrivania, Will adesso è concentrato sulla musica: il numero dieci di Sanremo è in rampa di lancio.