Nicola Sansone non è contento del suo ruolo nel Bologna di Mihajlovic. L'attaccante si trova bene sia con la società che con i compagni, ma vorrebbe essere più coinvolto e già a gennaio c'era stata qualche possibilità per andare via. Il giocatore, d'accordo con la società ha deciso di rimanere: il contratto scade del 2023 ma se non cambieranno le cose Sansone in estate può lasciare il Bologna.