Nicola Sansone segna un gol che può pesare tantissimo nella corsa scudetto. Suo il 2-1 del Bologna sull'Inter (grazie al clamoroso errore di Radu) che permette al Milan di mantenere la vetta della classifica e il +2 sui nerazzurri, a fine partita l'attaccante rossoblù ha parlato a Sky Sport: "Bisogna sempre crederci anche quando non pensi di poter fare gol. Radu ha fatto un errore e l'ho buttata dentro".



VITTORIA - "Cosa significa per noi? E' una bella gratificazione, fare bene con le grandi era un nostro obiettivo e ci stiamo riuscendo".



COSA HA DETTO MIHAJLOVIC - "Ci ha caricato tramite video prima della partita, dicendoci di giocare la partita per vincerla".



HA FATTO FELICI I TIFOSI DEL MILAN - "Spero che Maldini o qualcuno del Milan mi chiami e mi dica 'grazie'. Se l'anno prossimo mi chiamano, almeno per un prestito, così posso giocare la Champions (ride, ndr)".