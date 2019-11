Nel corso dell'intervista a Il Resto del Carlino, l'attaccante del Bologna Nicola Sansone ha parlato anche del proprio futuro e del possibile arrivo di Zlatan Ibrahimovic: "Ho altri 4 anni di contratto col Bologna, qui sto bene e non penso ad altro. Il futuro remotissimo? Mi attrae di più la Major League Soccer che la Cina. Ma ci penserò quando sarà l'ora. Ibrahimovic? Sinceramente ci credo poco. Ibra è un fenomeno, ma guadagna davvero tanto: il nostro presidente di sicuro quell'ingaggio se lo può permettere, ma non so se lo vuole... Nel caso, arriverebbe uno che ti fa crescere anche solo per le cose che gli vedi fare in allenamento. E per la mentalità che trasmetterebbe al gruppo".