Santi Cazorla, ex centrocampista dell'Arsenal, ha raccontato ai microfoni di El Hormiguero alcuni dettagli curiosi e divertenti in merito al matrimonio di Sergio Ramos, suo compagno di Nazionale, andato in scena la scorsa settimana a Siviglia. "Ho bevuto solo rum, uno dopo l'altro. Non ho mischiato le bevande perchè so che può far male. Dopo il rum, ho mangiato i churros con il cioccolato, erano incredibili. Ballare? Sono stato davvero bravo. Alla fine avevo la caviglia dolorante, ma ne è falsa la pena. Anche Joaquin è stato bravo, ma se n'è andato presto. Poi sono andato sugli autoscontri, non li facevo da quando avevo 15 anni. Nessuno di noi aveva il telefono, è stata una grande idea toglierceli perchè siamo tornati ad essere persone. L'unico era Florentino Perez, che guardava la finale del basket ACB".