Santiago Gimenez, doppietta e messaggio al Milan: "Io resto qui". Il punto sulla trattativa

molto chiaro. In tempo di calciomercato.attaccante classe 2001 del Feyenoord, è uno che i gol li sa fare – con quello di stasera sono 15 in stagione – e ad accorgersene tra gli altri è stato il. Che lo insegue dalla passata estate, quando il diretto interessato ammise il tentativo concreto dei rossoneri ma dovette arrendersi alle resistenze del club olandese. La situazione non è cambiata, anzi, in queste settimane, nelle quali in via Aldo Rossi ci si è accorti dell'assenza in rosa di un vero nove, maQuel che è certo è cheche ha registrato con soddisfazione il gradimento per l'attaccante messicano. Ora arriva però la parte difficile, perchéRestio a cedere i suoi pezzi pregiati in una finestra di mercato particolare come quella invernale – chiedere per informazioni alla Juventus, che dovrà attendere l'estate per rilanciare l'assalto a David Hancko – e a farlo a cifre che non soddisfino le sue pretese. Gimenez,nei confronti del Milan.Ed è qui che subentra un'altra complicazione, non indifferente. Per sostenere un investimento di questa entità, anticipando un'operazione che normalmente rimanda alla sessione estiva.Poca roba dunque e nessuna cessione a titolo definitivo, quella che il Milan auspicava per esempio per Pavlovic, che ha rispedito al mittente l'offerta del Fenerbahce, già in parola per 20 milioni di euro più bonus col Diavolo. E ad oggi le posizioni di Okafor (rispedito al mittente dopo il mancato superamento delle visite col Lipsia), Chukwueze e Loftus-Cheek non sembrano portare a novità significative.Il Milan ovviamente non molla e proverà in queste ultime due settimane di mercato proverà a costruire i presupposti per lanciare l'assalto a Santiago Gimenez e regalare a Sergio Conceiçao quel centravanti che aumenterebbe di molto il potenziale dell'organico a disposizione.