ha dichiarato in un'intervista a La Repubblica:Corona non ha fatto il mio nome, ma i tifosi hanno pensato fossi io. Se Corona dice che il suo informatore è lo zio di un ex calciatore dell'Inter di Mourinho che si è trasferito alla Roma, è chiaro che i tifosi pensano a me. Ma, a breve aprirò un centro dalle mie parti, tra Comacchio e Ravenna".Cioè lo conosco perché è un personaggio pubblico, ma non è che abbiamo avuto una singola conversazione o una chiamata. Mai. E poi quando io ero all'Inter in convitto lui era in carcere a San Vittore, forse l'ho visto una volta allo stadio".anche perché lui cambia numero di cellulare ogni due settimane, quindi è impossibile contattarlo".Quando io ero all'Inter lui giocava con la Primavera. Poi siamo arrivati insieme alla Roma nell'affare Nainggolan. Non so cosa ha pensato nella sua testa. Quando io ci ho giocato insieme è sempre stato un ragazzo tranquillo. Non so cosa sia successo, cosa gli sia passato per la testa. Questo lo può sapere solo lui"."Io non sono molto social. L'ultimo post è di due anni fa. Di commenti ne ho cancellati già tanti perché tanti tifosi mi minacciavano, adesso non ci guardo più. Io sono pulito con la coscienza e so di non aver fatto cose sbagliate. Poi magari se io cancello un commento perché non ho niente da nascondere la gente può anche pensare che l’ho fatto perché non voglio che si veda. Scrivessero quello che vogliono., può essere capitata la serata al casinò, ma quella è un'altra cosa. Se uno è professionista non deve scommettere sullo sport che pratica".