Davide Santon, terzino della Roma, arrivato dall'Inter nell'affare Nainggolan, parla ai microfoni di Roma Tv: "Obiettivi? La Roma è una nuova sfida, una tappa importante, un sogno, una squadra che punta ad arrivare in alto. Voglio dimostrare ciò che valgo. La Roma deve tornare un certo tipo di partite come la semifinale di Champions League e magari vincere qualcosa. Giocare su entrambe le fasce? Sono sempre stato adattato a destra e sinistra, giocare da una parte o l'altra non è la stessa cosa. La diagonale? Non è facile, ci sono situazioni che devi capire, ma anche lì serve il lavoro di squadra. Il mio ruolo è bello perché puoi attaccare e difendere, se riesce a fare bene la doppia fase sarebbe importante".



SU KLUIVERT - "Kluivert è un ragazzo forte e spensierato e questo è importante, se inizia a pensare troppe cose non va bene. Lui si diverte, gioca col sorriso e non devo dare alcun consiglio. Se a me è mancata spensieratezza? Da me tutti si aspettavano tantissimo, poi c'è stato qualche calo e quando è arrivato è stata dura, ci sono state tante cose di mezzo, come infortuni o partite non belle. Tuttavia, io penso che tutto capiti per qualcosa, l'avventura alla Roma è arrivata nel momento giusto, ho ancora tante cose da dare. Il Newcastle? Una bella avventura con uno stadio molto bello"