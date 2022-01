Nel 2016 il passaggio di Gabriel Barbosa, meglio noto come Gabigol, dal Santos all'Inter aveva convinto il Barcellona a citare in giudizio il club brasiliano. La formazione catalana vantava in fatti un'opzione sull'acquisto del talento del Peixe, ma all'epoca non fu avvisato per tempo. In queste ore, come confermato in sudamerica, l'accordo fra i club è stato trovato chiudendo definitivamente la vicenda. Il Barcellona ha ottenuto il diritto di prelazione su due giovani delle giovanili del Santos. Si tratta di Kaiky (difensore centrale di 18 anni) e Ângelo (esterno di 17 anni)​.



LE PAROLE DEL PRESIDENTE - Il numero 1 del Santos, Andres Rueda, ha confermato l'intesa: "Era una questione in sospeso che poteva sconvolgere notevolmente il Santos e che eravamo preoccupati per il rischio di punizione da parte della FIFA. Più di un anno di trattative e l'accordo è stato raggiunto senza che Santos dovesse effettuare alcun pagamento. Ora possiamo andare avanti, il pensare ancora di più al futuro del Santos".