Gabriel Barbosa, attaccante classe '96 del Santos in prestito dall'Inter, ha parlato in conferenza stampa del suo futuro: "Non ho mai detto voglio tornare all’Inter, ma che dovrei farlo a causa del contratto. Sono molto contento del mio buon momento al Santos ed ora penso a questa squadra. Ho ancora 17 partite da giocare, ho tempo per decidere se tornerò o se resterò. Devo sfruttare al meglio le opportunità che ho qui".