Domani il Portogallo affronterà la Germania in una partita che rischia di essere già decisiva per entrambe. Queste le parole del CT Fernando Santos: Dobbiamo tenere la palla nella metà campo avversaria, ma allo stesso tempo stare attenti quando la palla ce l’hanno loro perché possono essere molto pericolosi. La Germania è una squadra che tiene molto la palla però loro le migliori occasioni con la Francia ce le hanno avute in contropiede. I francesi nel secondo tempo sono stati molto compatti e hanno giocato coi lanci lunghi. In qualche momento della partita possiamo provare anche noi a fare così. Siamo pronti a tutto, difesa a tre o a quattro, li abbiamo analizzati, abbiamo visto molte loro partite. Il Portogallo è orgoglioso di questa squadra che non è solo CR7. Devo motivarli tutti, anche quelli che stanno in panchina.”